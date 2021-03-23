Детям до 16 хотят разрешить бесплатный проезд на транспорте

https://static.news.ru/photo/b3bbfbe0-8c4e-11eb-ab08-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детям от семи до 16 лет могут разрешить бесплатный проезд на общественном транспорте. Соответствующий законопроект внесёт в Госдуму депутат Максим Зайцев.

Предполагается, то школьникам будут выдавать единый проездной. Поправки планируется внести в закон о городском наземном электрическом транспорте и в устав автомобильного, сообщают «Известия».

В документе пропишут нормы, которые позволят бесплатно перевозить пассажиров указанного возраста по бесплатному проездному с неограниченным количеством поездок.

Свою инициативу депутат объясняет тем, что закон позволяет бесплатный проезд детям до семи лет. Сейчас действует закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет без билетов. Поэтому логично будет ввести бесплатный проезд и для них.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму проект закона, предлагающий освободить от оплаты проезда по платным шоссе инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России.