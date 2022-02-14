«Дети гибнут»: депутат объяснил необходимость проекта о признании ЛНР и ДНР

Внесённый в Госдуму (ГД) проект постановления о признании самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик необходим, так как официальный Киев игнорирует положения Минских соглашений, способные урегулировать конфликт в Донбассе мирным путём, рассказал NEWS.ru соавтор проекта, депутат от «Единой России» Артём Туров. Он добавил, что с 2014-го ВСУ «регулярно обстреливают мирных граждан» в ДНР и ЛНР, в результате чего гибнут в том числе дети.

По его словам, на линии соприкосновения ВСУ сосредоточили «серьёзную ударную группировку — около 100 тысяч человек, стянули крупнокалиберное вооружение и реактивные системы залпового огня». Парламентарий подчеркнул, что, по его мнению, часть оружия ВСУ получили от стран НАТО.

Мы видим, что основополагающие механизмы Минских соглашений, с трудом принятые, призванные стать самым механизмом, регулирующим конфликт на юго-востоке Украины — официальный Киев их полностью игнорирует, делает всё возможное, чтобы данные пункты не реализовать. <...> С 2014-го [ВСУ] регулярно обстреливают мирных граждан, гибнут люди и, самое страшное, дети. Надо сделать всё необходимое, чтобы конфликт не разгорелся, чтобы не произошло новой трагедии. И мы с коллегами вышли с такой инициативой, — рассказал Туров.

Депутат добавил, что в Киеве начнут «по-другому реагировать» на ситуацию в Донбассе, если РФ признает ЛНР и ДНР, подобное решение Москвы «повлияет на умы» граждан Украины.

Мы ж понимаем, что Украина находится под внешним управлением. Надо хоть как-то создать определённый тон для дальнейшего решения данного вопроса. Главное — не допустить трагедии в Донбассе, — подытожил Туров.

Ещё одним соавтором проекта выступил депутат от «Единой России» Виктор Водолацкий.

Ранее сообщалось, что проекты постановлений от КПРФ и «Единой России» будут вынесены на рассмотрение на пленарном заседании Госдумы во вторник, 15 февраля. Первый проект постановления, внесённый депутатами от фракции КПРФ, предусматривает немедленное направление обращения президенту. Проект, предложенный парламентариями от «Единой России», предусматривает первоначальное направление инициативы для консультаций в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства.

Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что в настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР. По его словам, будущее самопровозглашённых республик зависит от того, сможет ли Москва выйти на переговоры с Западом.