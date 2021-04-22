«Паритет так паритет»: Захарова пообещала Чехии «страшный сон»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Праге в ответ на недружественные действия получили от России «то, о чём не мечтали даже в страшном сне». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

По её мнению, раздувая дипломатический скандал, Чехия «сама не понимала, во что себя втягивает».

Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово «паритет». Ну, паритет так паритет, — заявила Захарова.

Она уточнила, что в практике российской дипломатической службы нет тенденции нанимать в качестве административно-технического персонала граждан той страны, где аккредитовано посольство. Что касается чешской дипмиссии, то значительная часть её сотрудников составляли российские граждане.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

21 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России до полудня следующего дня вернуть выдворенных дипломатов в Москву. В противном случае, пригрозил он, численность сотрудников российского посольства в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. Таким образом, из Чехии решено выслать порядка 60 сотрудников российского посольства.

Кремль счёл ультиматум неприемлемым. Днём 22 апреля Кулганек объявил, что решение о высылке дипломатов в Россию «вступает в силу с сегодняшнего дня». Сократить численность персонала дипмиссии в Праге предстоит до конца мая.

По данным чешским СМИ, в посольстве Чехии в Москве после взаимного демарша остались 24 сотрудника — пять дипломатов и 19 административных и технических работников. В посольстве России в Праге работают 27 дипломатов и 67 человек из обслуживающего персонала. Помимо этого, в Чехии работают два российских консульства. Ранее NEWS.ru подсчитал, что в ближайшее время в посольствах России и Чехии останется по пять дипломатов