Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что мирного разрешения кризиса на Украине в ближайшие месяцы ожидать не стоит, так как ситуацию усугубило присоединение к переговорам четвёртой стороны — Китая. В своём Telegram-канале миллиардер пояснил, что уже в сентябре мир погрузится в продовольственный кризис, а правительства стран будут обеспокоены собственными выборами и «совершенно иными проблемами».

К огромному сожалению, мы всё ещё далеки от окончания этого конфликта, и, судя по темпу этих странных переговоров, мир, к сожалению, не наступит в ближайшие месяцы, — сказал Дерипаска.

Предприниматель отметил, что если ещё неделю назад для решения проблемы было достаточно трёхстороннего соглашения между Россией, США и Украиной, то на данный момент к переговорам присоединился Китай, а «это уже другая песня».

Ранее авторы статьи в китайской газете Global Times обвинили США в намерении настроить Евросоюз против КНР и России. По мнению издания, Европе необходимо как можно скорее прояснить собственные интересы и выработать самостоятельную независимую политику, дабы «не провалиться в трясину новой холодной войны».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.