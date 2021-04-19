Дерипаска увидел угрозу госпереворота в КНР со стороны угольной отрасли

https://static.news.ru/photo/553d57e2-a0fa-11eb-8914-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Min/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Китаю угрожает государственный переворот из-за попыток властей ограничить объёмы вредных выбросов, считает российский предприниматель Олег Дерипаска. По его мнению, подобный сценарий могут разыграть представители угольного бизнеса, активно сопротивляющиеся действиям Пекина.

Бизнесмен отметил, что руководители предприятий работают исключительно ради обогащения, из-за чего неприятие решений властей КНР только усилится.

Тут грань, конечно, тонкая, и я бы не исключал возможный госпереворот [в Китае]. Но ситуация абсурдная: небольшая группа алчных китайских богачей <...> последовательно и безнаказанно уничтожает экологию всей планеты, — написал Дерипаска в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что инструменты борьбы с загрязнением окружающей среды известны — повышение углеродных налогов до $75–100 за тонну выбросов, доведение доли атомной энергетики до 50% и закрытие «варварских» угольных станций и котельных. Дерипаска отметил, что накануне климатического саммита странам стоит обратить внимание на то, что потребление угля только растёт: например, Китай сжигает около 50% всего сырья.

Президент США демократ Джо Байден в конце марта 2021-го пригласил мировых лидеров на переговоры по климату. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн 22–23 апреля. Среди возможных участников — руководители РФ и КНР.

Ранее сообщалось, что потепление на три-четыре градуса, которое прогнозируют учёные в России, приведёт к опасным последствиям, среди которых увеличение числа лесных пожаров и появление экстремальных для средних широт погодных явлений. Об этом журналистам рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.