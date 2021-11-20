Дерипаска раскритиковал Ходорковского из-за резолюции США по Путину

Олигархи Олег Дерипаска и Михаил Ходорковский не сошлись во мнениях о позиции США по непризнанию Путина президентом после 2024 года. Каждый по-своему расценил уход главы государства.

Ходорковский, комментируя проект резолюции американского конгресса в эфире радио "Эхо Москвы«заявил, что США демонстрирует «крайне внимательное» отношение к аргументам легитимности.

Там демонстрируется крайне внимательное отношение к тем аргументам, которые выдвигаются в российском обществе по поводу легитимности избрания Путина в 24-м году, если он туда пойдёт, — сказал бывший глава ЮКОСа.

Олигарх отметил, что всё это выглядит «достаточно серьёзно», так как может привести к делегимитизации режима в международном сообществе. И если бы «власть менялась», отметил Ходорковский, то «пар как-то спускался».

Сейчас он не спускается. И все прекрасно понимают, что еще десять лет, и когда он все равно уйдет — мы же здесь не верим в то, что он будет жить вечно, заявил миллиардер, отметив, что Дерипаска верит в «вечность Путина».

В ответ председатель совета директоров «Русского алюминия» опубликовал пост в Telegram-канале, где открыто посмеялся над умственными способностями Ходорковского.

Создаётся впечатление, что вся мыслительная активность одного из «лондонских сидельцев» сводится к максимально частому произнесению слова «транзит». И это ничего, что сегодня на дворе 2021 год, а нынешняя Конституция дает право Путину идти на выборы ещё на пару сроков, — написал миллиардер.

Заодно олигарх припомнил Ходорковскому готовность возглавить переходное правительство в случае смещения Путина, а также поинтересовался, служил ли тот в армии, чтобы работать госчиновником.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на критику Центрального банка миллиардером Олегом Дерипаской на ПМЭФ. Он отметил, что Банк России длительное время держал в стране довольно низкую ставку и вынужден реагировать на происходящее в экономике.