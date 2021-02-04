Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

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Между Москвой и Вашингтоном состоится «серьёзный разговор» по поводу реакции Штатов на протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом 4 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Активисты вышли на улицу в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении...