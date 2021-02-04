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Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

17:06, 04 февраля 2021
Фото: Igor Russak/Global Look Press

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру Организации объединённых наций (ООН) на «нейтральную» территорию. По его мнению, это позволит сохранить площадку в качестве места для разрешения международных споров.

Миру пора задуматься о переводе штаб-квартиры ООН в нейтральную страну, чтобы сохранить хотя бы этот механизм разрешения споров на мировой арене, — написал миллиардер в своём Telegram-канале.

Он отметил, что политика американских властей, настроившая против США большую часть граждан России, а также не бравшая в расчёт темпы развития оборонного комплекса Китая, привела к тому, что эффективность международной площадки в Нью-Йорке находится под угрозой.

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