Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

https://static.news.ru/photo/7b67df92-66f2-11eb-a0cf-96000091f725_660.jpgФото: Igor Russak/Global Look Press
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру Организации объединённых наций (ООН) на «нейтральную» территорию. По его мнению, это позволит сохранить площадку в качестве места для разрешения международных споров.
Миру пора задуматься о переводе штаб-квартиры ООН в нейтральную страну, чтобы сохранить хотя бы этот механизм разрешения споров на мировой арене, — написал миллиардер в своём Telegram-канале.
Он отметил, что политика американских властей, настроившая против США большую часть граждан России, а также не бравшая в расчёт темпы развития оборонного комплекса Китая, привела к тому, что эффективность международной площадки в Нью-Йорке находится под угрозой.