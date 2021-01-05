Дерипаска назвал позорным уход Трампа

https://static.news.ru/photo/3a3eb178-51b0-11eb-bafe-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал последние дни Дональда Трампа на должности президента США.

Трамп, конечно, уходит с позором. Что, в принципе, закономерно, — написал предприниматель в своём Telegram-канале.

При этом Дерипаска выразил уверенность, что со сменой президента и истеблишментат в США, политическая ситуация серьёзных изменений не претерпит.

Даже с тотальным контролем всех ветвей власти демократами — в Вашингтоне вряд ли начнётся Новая эра, — заявил предприниматель.

6 января у Капитолия собрались толпы сторонников Дональда Трампа. Впоследствии митинг перерос в столкновения с полицией, протестующим удалось ворваться в здание Конгресса, где в это время должны были утвердить окончательные итоги президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек.

На следующий день американские парламентарии утвердили итоги выборов, назвав кандидата от демократов Джо Байдена новым президентом страны, его инаугурация состоится 20 января.

Как сообщал NEWS.ru, политолог Марат Баширов назвал Олега Дерипаску «русским Трампом» за размах в политике. Так, предприниматель вполне может оказаться среди кандидатов за депутатское кресло на фоне санкций США против его предприятий. По мнению другого политолога, Ильи Гращенкова, Дерипаска обладает более высокими амбициями, чем место в Госдуме, и вполне может начать свою президентскую кампанию.