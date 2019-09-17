Свежеизбранные в Мосгордуму три представителя партии «Яблоко» и примкнувшая к ним урбанист Беседина обнародовали свой законодательный план на ближайший парламентский год. Сначала своими высокими политическими намерениями они поделились с соцсетями, влиянию и возможностям которых, как считается, они во многом обязаны своим приходом в городской законодательный орган. А затем и изложили свое видение служения Москве и москвичам на срочно созванной пресс-конференции.

И тут окончательно выяснилось, что яблочники опять катятся в сторону, противоположную от всего городского и насущного. Что, к примеру, хотелось бы услышать от пришедших в новый столичный парламент радикалов? Наверное, что-то вроде призыва в этот непростой экономический период начать с самих себя: сократить свои оклады, отказаться от казенных иномарок с шофёрами, урезать аппарат помощников. А сэкономленные таким образом средства пустить на детское питание в школах. Облегчить доступ избирателям в нынешнюю резиденцию Мосгордумы, которая стала напоминать осаждённую крепость.

Могли бы яблочники поставить вопрос о бесконтрольном расширении платных парковок, доход от которых к тому же, как выяснилось, в размере пяти миллиардов не могут найти даже в контрольных столичных органах. Я уже не говорю, что кому, как ни откровенной оппозиции, ставить вопрос о целесообразности уже вошедшего в городской фольклор бесконечного благоустройства с перекладыванием плитки и заменой бордюров. Скажем, требование объяснить, почему для Москвы закупаются те же самые бордюры по ценам выше общерыночных, прозвучало бы колоколом.

Словом, спорных проблем в городе много. Как говорится, выбирай на вкус. Ан нет! Если верить последним заявлениям некогда популярной партии, то «низкие» городские проблемы её представителей не интересуют. До уровня канализации они опускаться не собираются. Их волнуют совсем другие проблемы — глобального политического порядка. Но если с требованием подтверждения права москвичей на свободное выражение протеста и гарантии безопасности для демонстрантов согласиться можно, то другие «яблочные» предложения носят откровенно экзотический характер.

В частности, парламентские неофиты выступают за роспуск Мосгоризбиркома, принятие нового закона о Мосгордуме, число депутатов которой следует довести до 110. Причём половина из них должна избираться по партийным спискам. В повестке также роспуск Общественной палаты, судебная реформа(!?), заперт на переброску в столицу подразделений Росгвардии из других регионов. И многое другое. И пока ни слова о плитке.

Сергей Булкин/News.ru

Чем-то такое планов громадьё напомнило дебют оппозиции в муниципальных районах. И там они сразу бросились заниматься большой политикой, а не своим прямым делом — «чисткой сараев». В результате с помпой даже запретили установку памятника легендарным влюблённым — Петру и Февронье, которые уж явно не могли быть заподозрены в сотрудничестве с нынешним «кровавым режимом».

И снова здорово. Думаю, что москвичи отдавали свои голоса за того же Сергея Митрохина, зная его упорство в противодействии точечной застройке и некоторым издержкам непростого процесса реновации. А не потому, что он сторонник роспуска Общественной палаты, функции которой большинству горожан просто не понятны.

Неужели борцы за политические свободы в городской думе, органе с весьма ясными локальными задачами, не понимают, что они просто компрометируют идею голосования за оппозицию. И это притом, что за яблочных кандидатов проголосовали во многом для того, чтобы подать сигнал действующей власти о городском неблагополучии. Может, поэтому они и не чувствуют себя до конца чем-то обязанными москвичам, которые ожидают решения проблемы капитального ремонта, статуса и контроля за управляющими кампаниями в сфере ЖКХ или уборки мусора. А уж потом можно было бы и перезапустить Мосгордуму в расширенном масштабе.

Странно, что в свою повестку в Мосгордуме яблочники не включили любимый пункт о немедленном возврате Украине Крыма. Но, видимо, всё это впереди. Не в мусоре же копаться. Вот только кажется, что прогрессивные депутаты так до конца и не усвоили, в какой парламент они избрались.