Государственная дума торжественно завершит сегодня осеннюю сессию под звуки национального гимна. Телекамеры крупно покажут лица тех депутатов, кто знает слова гимна и не стесняется подпевать вне зависимости от вокальных способностей. Перед слугами народа выступит с традиционной речью премьер-министр страны Дмитрий Медведев. А значит, Геннадий Зюганов получит очередную возможность сдержанно покритиковать антинародную политику правительства и поднять вопрос о заслугах бывшего иркутского губернатора. Единороссы, Сергей Неверов или Андрей Исаев, наоборот, отметят такие положительные черты нынешнего курса, как экономическая и финансовая стабильность. Ну, а Владимир Жириновский, вполне возможно, коснётся глобальных международных проблем и противодействия проискам Госдепа в лице разных неназванных агентов.

Так или иначе, но в эту сессию был принят государственный бюджет, а заодно бюджеты Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. В Европе обычно шутят, что после таких решений любой парламент можно отпускать на вечные каникулы. Наши же парламентарии покидают стены здания на Охотном ряду «всего-то» до 14 января. Самое примечательное, что начало таких длительных каникул обычно совпадает с предложением одного или нескольких законодателей разобраться наконец с затяжной новогодней паузой, наносящей-де большой урон национальной экономике. И в этом плане декабрь не стал исключением. Впрочем, на этот раз многие депутаты, в первую очередь одномандатники, реально используют каникулы для активизации своих контактов с электоратом. С прицелом, естественно, на выборы, что уже не за горами.

Притом, что единороссы уже активно анализируют поведение своих депутатов-однопартийцев на предмет сохранения за ними места в партсписках в 2021 году. Учитывается их активность, в том числе и в ходе завершающейся сессии, число публичных заявлений и плодотворных инициатив. Более того, в результате, по некоторым прогнозам, состав будущей фракции может обновиться процентов на 40. Правда, скорее всего, под «нож» попадут ставленники отправленных и отправляемых в отставку губернаторов. И, видимо, некоторое число членов личной квоты спикера Вячеслава Володина, которая формировалась в бытность его ещё замом кремлёвской администрации, куратора внутренней политики.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем к безусловной заслуге главы нижней палаты российского парламента можно отнести и тот факт, что нынче даже отвязные внесистемные оппозиционеры не именуют нынешнюю Госдуму «бешеным принтером». Вряд ли возражения могут вызвать решения по расширению маркировки товаров, страхующей потребителя от фальшивок, по расширению использования маткапитала, о досрочном погашении ипотеки для семей погибших военнослужащих, о компенсации гражданам за ненадлежащие условия содержания под стражей. Как мы видим, акцент был сделан на социально-правовых аспектах. Законопроекты же, вызвавшие неоднозначную реакцию в обществе, типа обсуждаемого закона о семейном насилии, не форсируются и становятся предметом деятельного общественного и экспертного исследования.

Вот только впечатление от конструктива одной своей откровенно социал-дарвинистской репликой смазала зампред комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева, сравнившая малоимущих соотечественников, которых предлагалось освободить от НДФЛ, с заключёнными, находящимися на госсодержании. И последовавшие оправдания волгоградки, что, мол, это ей месть за принципиальность в ряде вопросов и что, как всегда, слова вырваны из контекста, ситуацию не исправили: видеозапись, что попадёт в Интернет, не только топором не вырубишь, но и не сотрёшь с облака. Слово, как известно, не воробей.

Впрочем, депутаты прекрасно понимают, что некоторая спокойная фаза в их работе подходит к концу. Вероятно, что уже в ходе весенней сессии думцам предстоит столкнуться с обсуждением и принятием изменений в систему выборов в Госдуму следующего созыва, которые, в случае их формулирования, должны быть приняты уже к грядущему лету. Понятно, что пока в кулуарах ходят разного рода варианты — от полной отмены выборов по партийным спискам, против чего оппозиция готов стоять насмерть, до простого изменения баланса одномандатников и списочников. Так что следующая сессия обещает быть куда жарче. А пока почти все депутаты заявили любознательным журналистам, что Новый год будут встречать в семейном кругу, а потом опять-таки в родных пенатах их ждут прогулки на лыжах и катания на санках. Вот только бы снег выпал. Но над силами природы думцы, слава богу, не властны.