https://static.news.ru/photo/cd40efda-54d2-11ea-b357-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме прокомментировали вступление лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Партию Роста.

Депутат Сергей Боярский считает, что Партия Роста хочет использовать Шнурова для своего пиара, поскольку известный музыкант намного популярнее партии.

Сделали хорошее предложение. Может быть, коммерческое, — предположил депутат в беседе с «Невскими новостями».

Виталий Милонов раскритиковал Шнурова за вступление в партию. По его словам, Госдума не является сценой. Политик подчеркнул, что никогда не слышал от популярного музыканта, каких-либо предложений в создании законопроектов.

Я буду рад только в одном случае. Если участие в политической партии остановит поток несусветной пошлости и словесных нечистот, которые из Шнурова извергаются, — сказал Милонов.

Представитель Партии Роста в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева уверена, что Шнуров внесёт ощущение внутренней раскрепощённости, которого не хватает современной власти.

В политике нужна смелость. Для прорыва нужно ощущение уверенности и внутренняя свобода, — заявила Дмитриева.

NEWS.ru сообщал, что зампредседатель Партии Роста Сергей Дёмин положительно охарактеризовал известного музыканта. По его словам, Шнуров является умным и сознательным человеком. Он считает, что скандальные высказывания лидера «Ленинграда» являются проявлением эпатажа.