Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин встретится с главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Политики будут говорить о Минских соглашениях.
Депутаты обсудят реализацию договорённостей после встречи «нормандской четвёрки», рассказала пресс-секретарь руководителя Госдумы Анастасия Кашеварова. По её словам, приговоры пройдут на следующей неделе,
Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что пока переговоры в «нормандском формате»
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