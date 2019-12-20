В украинском МИД отреагировали на слова президента России Владимира Путина о том, что в ходе создания СССР к Украине были присоединены исконно русские территории. Замглавы дипведомства Василий Боднар напомнил российскому лидеру, что Москва в прошлом была подчинена Киеву.

Давайте обратимся к истории. Кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не последствиях, — цитирует его RNS. Ранее Владимир...