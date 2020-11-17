Депутаты приняли в I чтении проект о неприкосновенности экс-президентов

https://static.news.ru/photo/f2ce7f26-28d8-11eb-a50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект, предусматривающий усиление гарантий неприкосновенности для бывших президентов, принят Государственной думой в первом чтении.

В ходе обсуждения инициативы представитель КПРФ Денис Парфенов спросил, будут ли предусмотренные в проекте гарантии распространяться на президента СССР Михаила Горбачёва, так как РФ является правопреемницей Советского Союза.

Я просто хочу обратить внимание на наименование законопроекта — «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему свои полномочия». <...> Я на это хочу обратить внимание. Соответственно, ответ — нет, не распространяется, — ответил инициатор идеи Павел Крашенинников, передаёт РИА Новости.

Авторами проекта стали единороссы Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ исключает указание на сроки совершения экс-лидером противоправных деяний, расширяя временную сферу действия гарантий неприкосновенности. Кроме того, вносятся изменения в процедуру лишения бывшего президента неприкосновенности. Сейчас инициировать её может СКР на основании уголовного дела о тяжком преступлении, совершённом экс-лидером в период президентства, направив ходатайство в Госдуму. В проекте предусмотрено, что лишить неприкосновенности бывшего президента может только Совфед на основании выдвинутого Госдумой обвинения, подтверждённого Верховным и Конституционным судами.

Инициатива о выдвижении обвинения против бывшего главы государства должна исходить от не менее трети депутатов Госдумы, и поддержать её должны две трети членов нижней палаты парламента. Для принятия решения о лишении неприкосновенности также необходимо согласие двух третей сенаторов, писал NEWS.ru.