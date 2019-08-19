https://static.news.ru/photo/138b287e-c276-11e9-98e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Государственной думы РФ будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по расследованию вмешательств в дела России, заявил спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, подготовленный комиссией доклад будет передан в правоохранительные органы.

Внеочередное заседание совета Государственной думы РФ должно было состояться 19 августа. Парламентарии полагают, что через избирательный процесс в США якобы пытаются вмешаться во внутренние дела России.

Председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Государственной думы по рассмотрению «фактов вмешательства», писал News.ru.

Ранее сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию Совета Федерации «по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России», счёл, что в массовых акциях против ограничения прав россиян на свободные выборы действовали люди с двойным гражданством, ведомые «вашингтонскими подстрекателями». В их числе оказался знаменитый рэпер Мирон Фёдоров, известный как Oxxxymiron.