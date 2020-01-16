https://static.news.ru/photo/b87624d6-383e-11ea-a32e-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты думских фракций на встрече с кандидатом на пост председателя правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу некоторых министерств. Об этом сообщила советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова.

По её словам, нелицеприятным отзывам подверглись Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры.

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что после того как стало известно об уходе российского правительства в отставку, на одном из сайтов по поиску работы появилась вакансия премьер-министра. В обязанности будущего премьера, как сказано в анкете, входит возглавлять кабмин, представлять орган в стране и за её пределами и давать предложения о назначениях президенту страны. Сотрудник требуется на полную занятость. Заработная плата не указана, отмечено, что она будет полностью «белая».