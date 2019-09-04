Нет, конечно, ещё до 6 сентября теоретически можно внести изменения в состав избирательных бюллетеней. Напомним, что сама избирательная кампания стартовала 5 июля. А сегодня Верховный суд должен подтвердить или дезавуировать решение Мосгорсуда об отмене регистрации кандидата по округу № 14 Сергея Цукасова. И, таким образом, при любом решении высшей инстанции формирование окончательного списка претендентов на роль столичных депутатов будет завершено.

Пока их, зарегистрированных, 229, жаждущих служить горожанам в Мосгордуме. Первоначально окружные комиссии дали «зелёный свет» 233 потенциальным депутатам. Ещё 57 претендентам, как мы помним, было отказано, что привело к вспышке протестов, вдохновлённых так называемыми внесистемными оппозиционерами. Собственно, основная масса жалоб на такие решения комиссий была отклонена и в Мосгоризбиркоме, и в судах разного уровня. Одним исключением стал достаточно известный «яблочник» Сергей Митрохин, ставший в последнее время персоной нон грата даже в московской организации своей партии.

Сергей Цукасов/Facebook

Вокруг его восстановления через суд ходило немало пересудов. Кто-то был уверен, что таким образом власти намеревались расколоть оппозицию. Другие полагали, что это был продуманный жест, приуроченный к визиту Владимира Путина во Францию, где наш президент достаточно подробно остановился на характере столичных уличных протестов и на реакции на них со стороны властей. Хотя, скорее всего, сам Митрохин был прав, когда свою главную причину «политической реинкарнации» определил словами «не нарывался». Так наиболее взвешенному кандидату от оппозиции дали возможность хоть как-то оживить борьбу в округе № 43, в котором после отказа Нюты Федермессер и снятия Любови Соболь избирательный процесс как бы оказался подмороженным.

Собственно, когда вернули в предвыборную гонку Митрохина, он стал 234-м претендентом с регистрацией. Но тут началось самое интересное. Уже одни кандидаты стали сами для себя зачищать предвыборную поляну и обращаться с разного рода протестами по поводу своих соперников по округам. К слову, жалобу на регистрацию того же Цукасова подал его соперник Александр Школьников, который числится независимым кандидатом. Хотя на этих выборах статус «независимого самовыдвиженца» как никогда прежде ставится под сомнение.

В удивительную историю попал и потенциальный кандидат по округу № 45 — представитель компартии Владислав Колмагоров, который, как выясняется, скрыл свою судимость. Сам неудачливый кандидат бросился оправдываться, что, мол, обращался в компетентные органы и там ему подтвердили, что судимость снята и ему не о чем волноваться. Однако по здравому размышлению Колмагоров предпочёл сняться с выборов самостоятельно и не подвергать партию новым ударам. Хотя, как говорят в таких случаях, осадочек-то остался.

Словом, пять кандидатов, прошедших регистрацию, по тем или иным причинам всё-таки оказались вне игры. И, видимо, их всё-таки останется 228, дошедших до финиша.

В результате по части конкурса на одно место Мосгордума поспорит с авторитетным вузом — чуть больше пяти претендентов на один депутатский мандат. Теперь всем остаётся только гадать, сработает ли призыв неутомимого Навального провести умное голосование, то бишь подсказать обывателю, за кого проголосовать таким образом, чтобы только не пропустить в городской парламент кандидатов от мэрии. Вот уже и коммунисты вроде готовы поддержать эту идею. Только непонятно, от безысходности или, скорее, в надежде, что даже либералы их поддержат в нынешней ситуации.