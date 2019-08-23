В пятницу, 23 августа, одной долгоиграющей «пластинкой» в российской политике стало больше. В стенах Госдумы стартовала работа спецкомиссии по расследованию вмешательства в дела РФ. Нет сомнений, что речь идёт о длительном процессе, за ходом которого будут внимательно следить не только журналисты, но и публика. А озвученные в итоге выводы, без сомнения, станут своеобразной «лакмусовой бумажкой» далеко не только для внешней политики России.

Как известно, формулу укрепления власти — «хлеба и зрелищ» — придумали ещё в Древнем Риме. Это выражение из сатиры поэта Ювенала быстро стало крылатым. Он красочно описал практику раздачи римским гражданам бесплатного зерна. При этом народ постоянно развлекали дорогостоящими «играми». И всё это — для удовлетворения самых примитивных потребностей населения. Так, во всяком случае, считал Ювенал.

В современной России с «хлебом» всё более или менее хорошо. Полки продовольственных магазинов не пустуют. От количества сортов сыра и колбасы рябит в глазах. Далеко не все могут позволить себе не смотреть на ценники. Но массово голодающих в России не могут отыскать даже те иностранные журналисты, которые приезжают в нашу страну с подобными редакционными заданиями.

А вот с политическими зрелищами или, как теперь модно говорить, шоу явно большие проблемы. Особенно летом, когда в отпуска уходят не только обыватели, но и политики всех цветов, сортов и уровней. Протесты в Москве конца июля — начала августа явно не сильно впечатлили народ. И дело не только в том, что выборы в Мосгордуму не могут похвастаться большим интересом со стороны обывателей. Просто организаторы «хороводов» оказались слишком мелкого калибра. Ну не интересны их призывы, заявления и посылы массовой публике.

Другое дело — Госдума РФ. Эту площадку давно и вполне успешно используют для различного рода «ток-шоу». И повод на этот раз Запад подкинул не только вполне реальный, но и очень даже интересный. Как бы сильно мы сами ни ругали и ни критиковали то, что происходит в нашей стране, вмешиваться в дела России никому не позволим. Если провести соответствующий соцопрос, то, скорее всего, львиная доля россиян согласится с подобным утверждением.

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Одной из первых тревогу забила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила журналистам, что её ведомство доведёт до Вашингтона и Берлина данные о том, как дипломатические сотрудники и СМИ США и ФРГ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. 12 августа российские парламентарии дали чётко понять всем заинтересованным сторонам, что не шутили, когда пообещали вплотную заняться этим делом. Всего два дня понадобилось всем фракциям ГД, чтобы единым фронтом выступить против «агрессивного Запада».

У нас складывается ситуация, которая требует принципиального рассмотрения и на заседании правительства, и Совета безопасности, и на экстренном собрании совета Государственной думы. Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание, — заявил на всю страну лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Мы с вами хорошо помним, что Россию многократно обвиняли во вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах Америки, в европейских государствах, проводили расследования, но никаких убедительных доказательств предъявлено не было. Поэтому мы считаем, что имеем и юридические, и моральные основания для того, чтобы парламент России провёл своё расследование о вмешательстве в наши внутренние дела, — поддержал Зюганова первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

19 августа Совет Госдумы действительно собрался и принял решение об образовании комиссии. И вот 23 августа «зрелище» началось. Как долго оно будет продолжаться, пока не может сказать никто. И всё же кое-какую ясность на первом заседании постарался внести председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Он же глава этой комиссии.

Василий Пискарев Сергей Булкин/News.ru

По его словам, результаты работы комиссии будут представлены общественности, парламентам других стран и международным организациям. При наличии оснований депутатами могут быть подготовлены и законодательные меры по защите суверенитета России. А пока продолжается сбор материалов.

Надо сказать, что новые материалы и информация по вопросу работы комиссии поступают к нам в распоряжение... Мы направили запросы во все российские правоохранительные структуры и органы госвласти о предоставлении имеющейся информации... Отстаивать наш суверенитет будем в международных организациях, на ооновских площадках, ПАСЕ, ОБСЕ и других межпарламентских и международных организациях, — уточнил он.

Смогут ли депутаты долго подогревать интерес публики к работе своей комиссии? Видимо, многое будет зависеть от того, насколько качественно и ярко они не на словах, а на деле будут отстаивать наш с вами суверенитет.