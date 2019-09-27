https://static.news.ru/photo/aca25ee6-e126-11e9-a189-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.tula.ru

Городская дума Тулы избрала представительницу «Единой России», олимпийскую чемпионку по велоспорту Ольгу Слюсареву на должность мэра города.

В поддержку этого решения высказались 29 парламентариев из 31, ещё один проголосовал «против», передаёт « Комсомольская правда ». Вторым кандидатом был справедливорос Дмитрий Шишкин.

Второстепенных или неважных стартов нет. Когда ты выходишь на старт, чтобы ни происходило, ты должна выполнить поставленные задачи и оправдать ожидания. Меня учили тому, что гимн России и поднятие флага звучит только для победителей, — сказала новый градоначальник депутатам.

Как ранее писал News.ru, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что досрочные выборы главы города обойдутся бюджету примерно в 280 млн гривен (около $11,6 млн). При этом уже через восемь месяцев пройдёт предусмотренное законом голосование, отметил он.