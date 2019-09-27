Фото: www.tula.ru

Городская дума Тулы избрала представительницу «Единой России», олимпийскую чемпионку по велоспорту Ольгу Слюсареву на должность мэра города.

В поддержку этого решения высказались 29 парламентариев из 31, ещё один проголосовал «против», передаёт «Комсомольская правда». Вторым кандидатом был справедливорос Дмитрий Шишкин.

Второстепенных или неважных стартов нет. Когда ты выходишь на старт, чтобы ни происходило, ты должна выполнить поставленные задачи и оправдать ожидания. Меня учили тому, что гимн России и поднятие флага звучит только для победителей, — сказала новый градоначальник депутатам.

Как ранее писал News.ru, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что досрочные выборы главы города обойдутся бюджету примерно в 280 млн гривен (около $11,6 млн). При этом уже через восемь месяцев пройдёт предусмотренное законом голосование, отметил он.

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