https://static.news.ru/photo/9647a190-2197-11ea-8bc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Госдума в среду,18 декабря, завершила осеннюю сессию. С 23 декабря парламентарии приступят к работе в регионах.

Как сообщает РИА Новости, во время осенней сессии депутаты приняли 206 законов, всего за год — 530.

В конце пленарного заседания прозвучал гимн Российской Федерации.

Ранее NEWS.ru писал, что, подводя итоги завершающейся осенней сессии, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин упрекнул кабин в затягивании подготовки ряда законопроектов по посланию Путина. По его словам, «ряд отраслевых министерств не только не внесли законопроекты, но и не подготовили нормативные акты».