Госдума в среду,18 декабря, завершила осеннюю сессию. С 23 декабря парламентарии приступят к работе в регионах.
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В конце пленарного заседания прозвучал гимн Российской Федерации.
Ранее NEWS.ru писал, что, подводя итоги завершающейся осенней сессии, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин упрекнул кабин в затягивании подготовки ряда законопроектов по посланию Путина. По его словам, «ряд отраслевых министерств не только не внесли законопроекты, но и не подготовили нормативные акты».
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