https://static.news.ru/photo/e07fcd04-384a-11ea-a272-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Одной из задач рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции РФ являются организация обсуждения и получение мнения каждого гражданина, заявила член группы, депутат Госдумы Ольги Баталина.

По её словам, в ближайшее время планируется провести установочное совещание, в ходе которого определится схема дальнейшей работы.

Президент особо обратил внимание на то, что несмотря на возможности Госдумы принять эти изменения федеральным конституционным законом, важно услышать мнение каждого гражданина нашей страны, — напомнила она.

Баталина отметила, что предложенные российским лидером поправки сделают систему госуправления более устойчивой и равновесной. Кроме того, они отражают запрос россиян на увеличение роли населения в принятии решений.

Другой участник группы, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, рассказал, что больше всего его интересует приоритет национального законодательства над международным, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России могут провести до 1 мая 2020 года. Проекты изменений Основного закона внесут в Госдуму в феврале-марте 2020 года.