Депутаты Госдумы начнут ездить за границу

https://static.news.ru/photo/884ef55e-355d-11eb-a0b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы постепенно возвращаются к привычному режиму работы и начинают возобновлять заграничные поездки, заявил председатель парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что в конце декабря парламентарии планируют поездку в Южную Корею.

Накопились темы для обсуждения в двустороннем формате в режиме комиссии, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, политики будут обсуждать экономическое сотрудничество и межпарламентское взаимодействие. Это будет первая поездка в другую страну после начала пандемии коронавируса. Однако возвращаться непосредственно к очной работе депутаты планируют постепенно.

По общему мнению, мы постепенно возвращаемся в прежний формат. Это обнадёживает и, если хотите, вселяет надежду, что следующий год всё-таки в плане пандемии, он должен быть для нас переломным, — добавил он.

Кроме того, в 2020 году в Россию приедут председатель иранского парламента Багер Галибафа и спикер парламента Киргизии Талант Мамытов. В 2021 году политики хотят посетить Вьетнам, Сербию, Иран и Турцию.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что власти России откроют границы и сообщение с другими странами, как только это станет возможным в условиях пандемии.

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. Кроме того, кабмин с 30 марта поручил закрыть и движение через границы РФ по автомобильным трассам, железнодорожным, пешеходным и другим пропускным пунктам. К этому дню авиасообщение с несколькими странами возобновлено.