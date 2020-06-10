Депутат заявил, что Киеву должно быть стыдно за бездарное управление Крымом

https://static.news.ru/photo/a4f4fbb8-ab29-11ea-8b38-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью местным журналистам, что Крым вернётся под контроль Киева, а России спустя некоторое время будет стыдно за присоединение полуострова. На его слова в разговоре с российскими СМИ 10 июня ответил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

Он заявил, что это Украине должно быть стыдно за то, как бездарно она управляла нынешней территорией России в течение 23 лет.

По словам Бальбека, у официального Киева это чувство стыда должно будет возникнуть после окончания «майданной истерии». Он назвал управление Крымом Украиной «бездарным и наплевательским». Именно из-за того отношения, подчеркнул депутат, жители полуострова и проголосовали за присоединение к РФ.

Но найдётся ли у украинских руководителей хоть капля смелости потом признать этот факт — сомневаюсь, — цитирует Бальбека РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «национальная идея» об «освобождении» Крыма перестаёт быть актуальной. По его словам, доказательством этого является тот факт, что политики в Киеве начали обсуждение вопроса о поставках воды на полуостров.