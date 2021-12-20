Депутат заявил, что безопасность страны зависит от полных холодильников

Безопасность страны зависит, в первую очередь, от продовольственной обеспеченности населения, заявил первый зампредседателя аграрного комитета Госдумы Олег Нилов «Газете.Ru». Он проиллюстрировал утверждение примерами из истории России, когда именно голод вызывал протесты.

Я убеждён, что государственная безопасность сегодня зависит от холодильника, от полного или пустого. А не от набитого пропагандистами телевизора. Так всегда было в России, в 1917 году и в 90-годы. Не было бы нищеты, не было бы таких потрясений и потерь. Холодильник россиянина должен быть полон. Иначе беда, — сказал Нилов.

Он предложил новые меры государственной поддержки для фермеров и частных хозяйств, чтобы те могли составить конкуренцию крупным сельхозпроизводителям и повлиять на цены. Нилов считает, что нужно поддержать эту сферу производства продуктов, а сейчас «доярок и трактористов» не продвигают.

Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский и глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров рассказали NEWS.ru, что готовят законопроект, который вынесет навоз и помёт из списка опасных отходов производства. Это спасёт фермеров от огромных штрафов за отсутствие лицензии на обращение с навозом, уверены парламентарии. Однако в Росприроднадзоре считают инициативу опасной для окружающей среды, того же мнения придерживаются и экологи.