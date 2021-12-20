Депутат заявил, что безопасность страны зависит от полных холодильников
Депутат Нилов: безопасность страны зависит от полных холодильников, а не от пропаганды
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:12, 20 декабря 2021
Фото: vamebel.ru
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Безопасность страны зависит, в первую очередь, от продовольственной обеспеченности населения, заявил первый зампредседателя аграрного комитета Госдумы Олег Нилов «Газете.Ru». Он проиллюстрировал утверждение примерами из истории России, когда именно голод вызывал протесты.
Я убеждён, что государственная безопасность сегодня зависит от холодильника, от полного или пустого. А не от набитого пропагандистами телевизора. Так всегда было в России, в 1917 году и в 90-годы. Не было бы нищеты, не было бы таких потрясений и потерь. Холодильник россиянина должен быть полон. Иначе беда, — сказал Нилов.
Он предложил новые меры государственной поддержки для фермеров и частных хозяйств, чтобы те могли составить конкуренцию крупным сельхозпроизводителям и повлиять на цены. Нилов считает, что нужно поддержать эту сферу производства продуктов, а сейчас «доярок и трактористов» не продвигают.
Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский и глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров рассказали NEWS.ru, что готовят законопроект, который вынесет навоз и помёт из списка опасных отходов производства. Это спасёт фермеров от огромных штрафов за отсутствие лицензии на обращение с навозом, уверены парламентарии. Однако в Росприроднадзоре считают инициативу опасной для окружающей среды, того же мнения придерживаются и экологи.