Депутат выступил против появления портрета Жириновского на рублях

Депутат от КПРФ Владимир Бондаренко резко высказался об инициативе Либерально-демократической партии о размещении портрета Владимира Жириновского, недавно скончавшегося от коронавирусной инфекции, на российских рублях. Ранее ЛДПР предложила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной выпустить тираж купюр с портретом Жириновского.

Я думаю, что наминал должен быть неутешительный, вердикт, конечно, должен выносить народ, но в свою очередь хочу отметить, что деятельность Владимира Вольфовича при его жизни для России принесла очень много всего нехорошего, — сказал Бондаренко.

Депутат также припомнил Жириновскому отказ поддержать импичмент Ельцину в 1993 году.

По моему мнению, если бы Жириновский ещё в 90-х не испугался поддержать импичмент, то мы жили бы в совершенно другой стране, а так, меня даже не удивляет данная инициатива ЛДПР, очень на них похоже, никакой реальной пользы, плюс ко всему я считаю, что на деньгах должны изображаться люди реально много сделавшие для благополучия и процветания нашей Родины, — добавил депутат.

Руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин заявил, что такой политик достоин увековечивания на памятных купюрах, и это меньшее, что мы можем для него сделать.

Жириновский скончался на 76-м году жизни. Причиной смерти лидера ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского «ярким и талантливым» политиком, а его уход — невосполнимой потерей.

Также накануне с могилы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, похороненного на Новодевичьем кладбище, неизвестные похитили ленту, оставленную его сыном Игорем Лебедевым.