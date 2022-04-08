Депутат Володацкий открыл, как Россия докажет зверства украинских нацистов

Россия фиксирует каждый факт военных преступлений, которые совершили украинские националисты, в отношении мирного населения за время проведения спецоперации на Украине, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью URA.RU. Он отметил, что через некоторое время материалы передадут дружественным странам и организациям, так как на данный момент даже в Совбезе ООН не готовы выслушивать доказательства России.

Изменится ситуация и мы все материалы отправим в те страны, которые нейтральны или дружественные. Их большинство в мире. [В Совете безопасности ООН — NEWS.ru] бесполезно что-то доказывать. Там у людей шоры. У них своя психология. Они направлены сейчас только лишь на одно — любыми путями продолжить столкновение Украины и России, поэтому они не будут видеть и не слышать ничего. Даже если представитель нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) будет при них убивать, резать, расчленять людей, они про это не будут говорить, — сказал Водолацкий.

По его словам, собранные данные будут направляться в другие страны тогда, когда на Западе изменится ситуация. Пока, как отмечает зампредседателя Госдумы, в ряде государств должны пройти перемены в отношении к Америке. Зависимость от США исчезне, когда в Европе начнётся голод и проблемы с отоплением, к этому их подталкивает заокеанский партнёр. И это в итоге приведёт к смене политического курса. Как отметил Водолацкий, СК РФ уже начал формировать материалы.

Если бы Советом безопасности ООН руководила Россия, то он бы собрался. Если бы иная страна, нормальная и без тараканов в голове, то Совет тоже бы собрался. А сегодня Англия. Это одна из тех стран, которая находится во главе той ситуации, что сегодня возникла на Украине. Это та страна, которая заваливает Украину летальным оружием лишь с одной целью — чтобы больше украинцев погибло, — подчеркнул зампредседателя Госдумы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил провести расследование новых фактов о жестоком обращении военнослужащих Вооружённых сил Украины с мирным населением. Случаи были выявлены в Харькове, Авдеевке и Краматорске.