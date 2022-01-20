Депутат Госдумы назвал последствия признания ДНР и ЛНР

Признание Донецкой и Луганской народных республики приведёт к войне, сообщил «Царьграду» депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в колонке. По его словам, это вызвано оккупацией республик сейчас.

Как можно деоккупировать республики? Только с помощью активных боевых действий. Другого варианта нет, он никак не просматривается. То есть признание республик ведёт за собой дальнейшие ходы — по сути дела, это неизбежность войны прямо сейчас и срочно. Я не говорю, что это плохо. Я всегда говорил, что на самом деле ситуация, к сожалению, будет разрешаться именно таким образом, — высказался Бородай.

Он добавил, что признание республик также означает конец иллюзиям насчёт «фактически несуществующих Минских соглашений». При этом сам Бородай поддерживает инициативу КПРФ, но предупреждает о последствиях.

Также депутат упрекнул коммунистов в популизме, в том, что они сделали шаг, не отвечая за последствия.

Законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания республик внесли депутаты думской фракции КПРФ. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект поcтановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели этого документа.

Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности в ходе встреч контактной группы. Но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. Москва при этом неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта.