Депутат Слуцкий охарактеризовал нового главу ПАСЕ Тини Кокса

Нидерландский сенатор Тини Кокс, который 24 января был избран на пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, имеет объективный взгляд на работу в ассамблее, и с ним российскую делегацию связывают конструктивные отношения, заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил колоссальный опыт Кокса в сфере политики.

Российская делегация поддержала кандидатуру Тини Кокса на пост председателя ПАСЕ. Он опытнейший политик с объективными взглядами на работу в ассамблее, — сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что новоизбранный глава ассамблеи несколько раз посещал Россию с визитом по линии ПАСЕ, а также в составе наблюдательных миссий на выборах разного уровня и не понаслышке знаком с российскими реалиями.

На выборах главы ПАСЕ Тини Коксу отдали свой голос 164 депутата, а его единственной сопернице, депутату Верховной рады от партии «Слуга народа» Марии Мезенцевой — 80.

Ранее сообщалось, что участники зимней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Вопрос передан на рассмотрение профильных комиссий, дебаты по этой теме ожидаются 26 января. В общей сложности было подано два протеста от литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса и украинского депутата Евгении Кравчук. За их предложения проголосовали соответственно 49 и 47 участников сессии. Для принятия инициативы и назначения дебатов за неё должны проголосовать не менее 30 депутатов как минимум из пяти разных национальных делегаций.