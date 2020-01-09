https://static.news.ru/photo/ba4311e8-337a-11ea-9856-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском парламенте не поверили заявлению Канады о том, что украинский самолёт на Тегераном, вероятно, сбыл случайно сбит иранской ракетой. Комментарий по ситуации дал депутат Леонид Слуцкий.

Заявления Канады о причинах крушения самолёта в Иране до окончания расследования преждевременны, мифические ссылки на разведданные голословны, — приводит РИА Новости его слова.

Версию крушения Boeing 737 представил 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что пассажирский лайнер был сбит ракетой «земля — воздух», выпущенной с территории Ирана. Такую информацию ему представили разведывательные службы. С аналогичным заявлением выступил и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел аварию рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Авиаперевозчик заявил, что лайнер был под управлением опытных пилотов. Судно вышло с завода в 2016 году, а последнее техническое обслуживание прошло 6 января.

Глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения самолёта. Часть из них не разглашается. Общественности, как писал NEWS.ru, были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Иранские авиаслужбы придерживаются версии, что украинский Boeing 737 упал из-за возгорания двигателя.