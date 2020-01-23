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Государственная дума одобрила в первом чтении поправки в Основной закон страны. Парламентарий Геннадий Скляр считает, что изменения повысят эффективность публичной власти.

Скляр отметил, что предложенные лидером страны Владимиром Путиным поправки были поддержаны единодушно, пишет портал телеканала Ника TV.

Благодаря этим изменениям не только укрепляется социальный характер нашего государства, но и вводятся новые нормы, повышающие эффективность всей системы публичной власти, — считает Скляр.

При этом он обратил внимание на то, что утверждение нового состава правительства показало необходимость быстрых и энергичных действий.

Как писал NEWS.ru, по словам спикера Вячеслава Володина, Госдума может рассмотреть законопроект о поправках в Конституцию в трёх чтениях до конца февраля.