Депутат Шевченко рассказал, чего боится российская власть

Российская власть боится конфликта правящих группировок, заявил депутат Заксобрания Владимирской области Максим Шевченко изданию Sobesednik.ru. Возможных острых вопросов на предстоящей пресс-конференции президента России Владимира Путина 23 декабря Кремль не опасается, считает политик.

Кремль не боится вопросов. Его власть и легитимность не зависят от общества и народа. На любые вопросы Кремль ответит с долей цинизма и даже самоиронии. Кремль боится обострения конфликта правящих феодальных группировок. Поэтому, вслушиваясь в вопросы, Кремль пытается уловить проявления этого конфликта и не стать инструментом этой войны, остаться в роли арбитра, — сказал Шевченко.

С ним согласен и экономист Дмитрий Потапенко: он заявил, что Путин прохладно относится к общению с гражданами и управится с вопросами за три-четыре часа.

По прогнозу экс-депутата Госдумы Веры Ганзя, на конференции будут проверенные журналисты. Те же, кто станет задавать неудобные вопросы, попадут «на заметку». Смотреть это мероприятие, по её мнению, будет неинтересно.

Путин в последние годы точно никаких вопросов не боится. Он почувствовал себя уже чем-то вроде дельфийского оракула. Что бы ни сказал, во всём будут искать тайный смысл и гениальную логику! А когда слов не хватает, можно ручку бросить! — уверен, в свою очередь, журналист Андрей Туманов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в рамках подготовки к пресс-конференции Владимир Путин встретится с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым и проведёт международный телефонный разговор. Будут и другие встречи, которые пройдут в закрытом формате.