https://static.news.ru/photo/a68ef2c8-316f-11ea-b4a8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Саблин Фото: SablinDmitry/facebook.com

Депутат Госдумы, координатор группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин считает, что визит президента РФ Владимира Путина в Дамаск имеет символическое значение и должен придать новый импульс послевоенному восстановлению Сирии.

Визит президента России в Дамаск в эти напряжённые дни символичен, — сообщил ТАСС Саблин.

Парламентарий также выразил уверенность, что после встречи Путина и Башара Асада будет «продвижение вперёд как в вопросе восстановления страны, так и в налаживании внутрисирийского диалога с курдским меньшинством».

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин обсудил с лидером Сирии Башаром Асадом планы по ликвидации террористических банд в провинции Идлиб, события на севере Сирии и меры, которые принимает там Турция. Он также совершил поездку по Дамаску, посетил мечеть и православный храм, а также поздравил российских военнослужащих, находящихся в Сирии, с Рождеством.