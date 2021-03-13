Депутат рассказал о торговле мандатами в Госдуме

https://static.news.ru/photo/84b1a45c-8489-11eb-af30-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков сделал неожиданное признание о торговле мандатами в Госдуме. По словам политика, партии, которые борются за места в парламенте, стараются заполучить в свои ряды обеспеченных людей, которые могут помочь партии финансами.

Так депутат прокомментировал заявление политолога Станислава Белковского, заявившего, что депутатское кресло в Госдуме может стоить $5 млн, или 370 млн рублей. Белковский добавил, что примерно по той же цене продаются места губернаторов, замминистров.

Политологу уже ответил депутат Виталий Милонов, заявивший, что такая сделка невыгодна, так как только за пять лет работы депутат заработает порядка 6 млн рублей.

Белковский много чего говорил. Не всё, что он говорит, правда, но в данном случае он близок к истине, потому что процесс продажи мест спонсорам, которые могли потенциально стать и становились спонсорами партии и спонсорами руководителей партии, конечно, это не секрет, — рассказал Лысаков в интервью URA.RU.

Не секрет и то, что все нынешние фракции имеют очень состоятельных людей в своих рядах.

Было бы наивно не предполагать, что они не помогают своим партиям в той или иной форме, — добавил парламентарий.

Лысаков затруднился назвать ценники за депутатские кресла, по его словам, ему сложно об этом рассуждать, так как ему самому никто не предлагал платить за прохождение в Госдуму. К тому же он не в силах назвать масштаб подобного явления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральная часть партийных списков на выборах в Госдуму может увеличиться. Такую возможность рассматривает администрация президента.