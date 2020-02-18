https://static.news.ru/photo/69c6276e-5247-11ea-a73b-fa163e074e61_660.jpg Юрий Швыткин Фото: duma.gov.ru

Запад использует против российской стороны непроверенные факты, пытаясь обвинить «во всех грехах». Об этом заявил зампредседателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

Таким образом парламентарий прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что в зоне крушения Boeing «Малайзийских авиалиний» в районе Донбасса в 2014 году отсутствовали зенитные ракетные комплексы «Бук», пишет «Политэксперт».

Швыткин подчеркнул, что появившуюся информацию никак нельзя считать официальной, однако она ещё раз доказывает надуманность обвинений в адрес РФ.

Однако всё это носит явный характер инсинуации, передёргивания, искажения, полного перевёртывания. В любом случае, это письмо не должно оставаться без внимания, — резюмировал депутат.

Сведения об отсутствии «Буков» в зоне крушения малайзийского Boeing на юго-востоке Украины появились на платформе Bonanza Media и содержатся в документах Совместной следственной группы (ССГ), в которую, кстати, Россия не входит. Самый большой интерес вызвало письмо военной разведки Нидерландов, в котором и сообщается об отсутствии «Буков» в зоне крушения рейса МН17. Эти данные в очередной раз показали, что ССГ никак не может доказать причастность РФ к трагедии 2014 года.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Расследованием трагедии занимается ССГ, в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. По данным группы, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также указал на то, что новые данные ещё раз доказали правоту России.