Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Вашингтон не рискует напасть на Россию и поэтому «держит за горло» Европу, будто бы спасая её от российской агрессии. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, что Соединённые Штаты защищают Европу от России.
США буквально заваливают Европу своими базами с наступательными видами вооружения, хотя законы тактики утверждают: если ждёшь агрессии — готовься к обороне, — сообщил РИА Новости Бальбек.
По мнению депутата, размещение наступательных видов вооружений показывают истинную цель Вашингтона.
Как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Огайо, посетовал на нелюбовь европейских стран к Америке. Хозяин Белого дома попенял союзникам НАТО на недостаточные расходы на оборону и отметил, что их траты на эту отрасль снижаются в течение последних 15–18 лет, в то время как США защищают Европу от России.