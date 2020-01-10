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В российском парламенте не поверили заявлению Канады о том, что украинский самолёт над Тегераном, вероятно, был случайно сбит иранской ракетой. Комментарий по ситуации дал депутат Леонид Слуцкий.

Заявления Канады о причинах крушения самолёта в Иране до окончания расследования преждевременны, мифические ссылки на разведданные голословны, — приводит РИА Новости его слова. Версию крушения Boeing 737 представил 9 января...