«Мерзко»: в ГД призвали прекратить дезинформацию о состоянии Жириновского

Депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал россиян верить только официальным источникам, если речь идёт о состоянии здоровья заболевшего коронавирусом лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Он считает неприличным и «очень мерзким» распространение дезинформации на эту тему, пишут argumenti.ru.

Мы призываем верить только официальной информации, а также прекратить создавать панику и всевозможные провокации. Не надо дезинформировать людей и вбрасывать всякий бред для повышения цитируемости, потому что это некрасиво, неприлично и очень мерзко, ведь речь идёт прежде всего о здоровье человека, — высказался Нилов.

Жириновский проходит лечение от коронавируса в ЦКБ Москвы с 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. Первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов сообщил, что политик «идёт на поправку».

Ранее центральный аппарат ЛДПР в обращении к членам политической партии призвал не верить слухам о смерти лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. Во фракции назвали такие сообщения дезинформацией и призвали фиксировать подобные сообщения для дальнейшего использования в уголовных делах.