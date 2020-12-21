Депутат посоветовал Зеленскому не надеяться на помощь Байдена по Крыму

https://static.news.ru/photo/9b9831d6-42b2-11eb-95a8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на помощь избранного президента США Джо Байдена в крымском вопросе. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Никто и никогда не сможет повлиять на решение крымчан быть в составе России. Зеленский понапрасну уповает и рассчитывает на своего американского коллегу. Всё это пустое сотрясание воздуха, — сказал парламентарий РИА Новости.

Он добавил, что Зеленский и Байден могут лично приехать в Крым и убедиться в выборе его жителей.

Гемпель подчеркнул, что президент какого бы то ни было государства не заставит крымчан изменить своё решение жить в составе России. Сама же Украина может не ждать от Запада помощи в том, чтобы стать развитой страной. Надеяться она может только на себя и «братскую Россию».

Ранее Зеленский в интервью американскому изданию Тhe New York Times заявил, что «близкие связи» Байдена с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета могут помочь в урегулировании ситуации в Донбассе и возвращении территорий, в том числе и Крыма.

Как писал NEWS.ru, украинский лидер заявил о включении в план вакцинации от коронавируса жителей Донбасса и Крыма. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал это пустыми обещаниями. По его словам, президент Украины раздаёт вакцину, которой нет. Бальбек добавил, что крымчане как граждане России и так получат препарат, который уже себя зарекомендовал.