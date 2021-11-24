Депутат пойдёт на депутата: в Госдуме определят судьбу Рашкина

25 декабря Государственная дума рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина из-за обвинения в незаконной охоте на лося. Источник в руководстве фракции «Единой России» в Госдуме рассказал NEWS.ru, что единороссы, скорее всего, проголосуют за. Их голосов хватит для лишения Рашкина иммунитета, даже если все остальные парламентарии выступят против. Это не первый и, вероятно, не последний подобный случай в российском парламенте. NEWS.ru выяснил, по какому пути может пойти история видного коммуниста.

Хрупкий щит

Неприкосновенность и обладание мандатом — разные вещи. Как объяснила NEWS.ru политолог Екатерина Шульман, в истории российской Думы было много случаев лишения депутатов неприкосновенности. При этом снятие иммунитета ещё не означает, что карьера политика закончена, — он может сохранить за собой место в парламенте.

Герой греческого мифа, как известно, попросил у богов вечной жизни, но забыл попросить вечной молодости. То есть вечная молодость — неприкосновенность — это одно, а вечная жизнь, обладание мандатом — это нечто другое, — добавила она.

Например, в 2019 году Госдума сняла неприкосновенность с депутата-единоросса Николая Герасименко. Политик попал в аварию с мотоциклистом и, как писали СМИ, скрылся с места ДТП. Сам парламентарий говорил, что дождался скорой помощи, которая увезла пострадавшего. В результате суд признал Герасименко виновным в нарушении ПДД и лишил его прав на полтора года. Политик доработал срок в нижней палате, но не стал выдвигаться снова.

Другая примечательная история — снятие неприкосновенности с депутата от «Справедливой России» Вадима Белоусова. Он известен тем, что в 2017 году россияне активно обсуждали его идею регламентировать на законодательном уровне деятельность пчёл, которые до сих пор «летают, не имея закона». В том же выступлении в парламенте он объяснил, что имел в виду регламентацию пчеловодства, но эта деталь в ходе общественной дискуссии потерялась.

Впрочем, иммунитета его в 2018 году лишили по другому, более серьёзному, вопросу: политика обвинили в получении взятки в размере 3,2 млрд рублей якобы за покровительство бизнесменам, участвующим в тендерах на строительство дорог в Челябинской области. Вопрос о снятии иммунитета парламент тогда впервые рассматривал в закрытом режиме. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, чтобы не устраивать «пиар» и «зрелище».

В 2020 году Главное следственное управление СК закончило расследование дела Белоусова и направило его в суд. С тех пор состоялось несколько десятков заседаний, дело всё ещё на стадии представления доказательств, а политик в 2021 году прошёл в новый созыв Госдумы от своей партии, которая теперь называется «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Среди представителей КПРФ неприкосновенности лишались два депутата. Владимир Бессонов утратил иммунитет в 2012 году. На встрече с избирателями в Ростове-на-Дону, которую власти сочли несогласованным митингом, он попытался оттолкнуть силовиков и, по версии правоохранительных органов, применил к ним насилие. Политик уехал из России сразу после выборов в 2016 году, а российский суд приговорил его к трём годам колонии.

Второй коммунист в этом списке Константин Ширшов. В 2012 году его обвинили в попытке продать место в Госдуме за €7,5 млн. Политик отрицал свою причастность к преступлению, но в 2012 году с него сняли неприкосновенность. В 2014 году суд приговорил его к пяти годам по статье о покушении на мошенничество, а в 2015 году у депутата забрали и мандат. Коммунист вышел на свободу условно-досрочно в 2017 году.

Депутат досрочно лишается своих полномочий после вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Также лишиться мандата можно за нарушение ряда положений закона о статусе депутата, они довольно многочисленные: за наличие второго гражданства, вида на жительство, обладание иностранным финансовым инструментом, занятие коммерческой деятельностью, непредставление декларации о доходах и имуществе, — рассказала Шульман.

Первым случаем лишения мандата было дело основателя МММ Сергея Мавроди в 1995 году. Однако самый удивительный случай, как отмечает Шульман, произошёл в 2012 году с тогдашним членом «Справедливой России» Геннадием Гудковым. С него сняли полномочия из-за подозрений, что он занимался коммерческой деятельностью. Позднее выяснилось, что Следственный комитет не нашёл оснований для преследования политика, но мандата к тому моменту у него уже не было. В то же время депутаты не сняли с него неприкосновенность, а Конституционный суд постановил , что у него остаётся иммунитет до вынесения решения по обжалованию решения о лишении мандата.

Остальное неважно

На заседании 25 ноября, когда депутаты будут решать судьбу своего коллеги Валерия Рашкина, фракция «Единой России» поддержит это решение, «если прокуратура не изменит в чём-то своих толкований», рассказал NEWS.ru источник в руководстве фракции. Собеседник обратил внимание, что при положительном решении всей фракции ЕР Рашкин потеряет неприкосновенность вне зависимости от позиции других политических сил, так как единороссов в парламенте конституционное большинство. То есть более 300 депутатов.

Дело о незаконной охоте, фигурантом которого стал Рашкин, в текущей конфигурации предполагает наказание как в виде штрафа, так и лишения свободы на срок до двух лет. Но даже если обвинение ужесточат и вина будет доказана, у политика все ещё останется шанс отделаться штрафом.

Неясно и то, как сложится политическая карьера Рашкина в случае снятия неприкосновенности. Исторические примеры говорят, что депутат может сохранить своё кресло. Однако директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен, что Рашкина «распнут так, чтобы он точно не был больше одним из лидеров яростно-оппозиционного крыла КПРФ», По его словам, цель заключается именно в этом.

В КПРФ сейчас в силу медицинских и возрастных причин наступает время, когда будет меняться власть. В определённых структурах и внутри КПРФ, и за её пределами недалеко от Государственной думы все думают: «А кто будет дальше влиять на вторую по силе партию страны?» Такой человек, как Рашкин, там никому не нужен, — подчеркнул эксперт.

Скорее всего, Валерия Рашкина ждёт жёсткое наказание, полагает Бондаренко. По его словам, оно в любом случае будет «настолько жёстким, чтобы он не представлял никакой опасности ни для кого ни внутри партии, ни за её пределами».