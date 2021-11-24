Депутат пойдёт на депутата: в Госдуме определят судьбу Рашкина

25 декабря Государственная дума рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина из-за обвинения в незаконной охоте на лося. Источник в руководстве фракции «Единой России» в Госдуме рассказал NEWS.ru, что единороссы, скорее всего, проголосуют за. Их голосов хватит для лишения Рашкина иммунитета, даже если все остальные парламентарии выступят против. Это не первый и, вероятно, не последний подобный случай в российском парламенте. NEWS.ru выяснил, по какому пути может пойти история видного коммуниста.
Хрупкий щит
Неприкосновенность и обладание мандатом — разные вещи. Как объяснила NEWS.ru политолог Екатерина Шульман, в истории российской Думы было много случаев лишения депутатов неприкосновенности. При этом снятие иммунитета ещё не означает, что карьера политика закончена, — он может сохранить за собой место в парламенте.
Герой греческого мифа, как известно, попросил у богов вечной жизни, но забыл попросить вечной молодости. То есть вечная молодость — неприкосновенность — это одно, а вечная жизнь, обладание мандатом — это нечто другое, — добавила она.
Например, в 2019 году Госдума
Другая примечательная история — снятие неприкосновенности с депутата от «Справедливой России» Вадима Белоусова. Он известен тем, что в 2017 году россияне активно обсуждали его идею регламентировать на законодательном уровне деятельность пчёл, которые до сих пор «летают, не имея закона». В том же выступлении в парламенте он объяснил, что имел в виду регламентацию пчеловодства, но эта деталь в ходе общественной дискуссии потерялась.
Впрочем, иммунитета его в 2018 году
В 2020 году Главное следственное управление СК
Среди представителей КПРФ неприкосновенности лишались два депутата. Владимир Бессонов
Второй коммунист в этом списке Константин Ширшов. В 2012 году его
Депутат досрочно лишается своих полномочий после вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Также лишиться мандата можно за нарушение ряда положений закона о статусе депутата, они довольно многочисленные: за наличие второго гражданства, вида на жительство, обладание иностранным финансовым инструментом, занятие коммерческой деятельностью, непредставление декларации о доходах и имуществе, — рассказала Шульман.
Первым случаем лишения мандата
Остальное неважно
На заседании 25 ноября, когда депутаты будут решать судьбу своего коллеги Валерия Рашкина, фракция «Единой России» поддержит это решение, «если прокуратура не изменит в чём-то своих толкований», рассказал NEWS.ru источник в руководстве фракции. Собеседник обратил внимание, что при положительном решении всей фракции ЕР Рашкин потеряет неприкосновенность вне зависимости от позиции других политических сил, так как единороссов в парламенте конституционное большинство. То есть более 300 депутатов.
Дело о незаконной охоте, фигурантом которого стал Рашкин, в текущей конфигурации
Неясно и то, как сложится политическая карьера Рашкина в случае снятия неприкосновенности. Исторические примеры говорят, что депутат может сохранить своё кресло. Однако директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен, что Рашкина «распнут так, чтобы он точно не был больше одним из лидеров яростно-оппозиционного крыла КПРФ», По его словам, цель заключается именно в этом.
В КПРФ сейчас в силу медицинских и возрастных причин наступает время, когда будет меняться власть. В определённых структурах и внутри КПРФ, и за её пределами недалеко от Государственной думы все думают: «А кто будет дальше влиять на вторую по силе партию страны?» Такой человек, как Рашкин, там никому не нужен, — подчеркнул эксперт.
Скорее всего, Валерия Рашкина ждёт жёсткое наказание, полагает Бондаренко. По его словам, оно в любом случае будет «настолько жёстким, чтобы он не представлял никакой опасности ни для кого ни внутри партии, ни за её пределами».