Депутат ПАСЕ намерен добиться допуска в Россию для доклада о Навальном

https://static.news.ru/photo/0175aee2-ad03-11eb-9d7d-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: vk.com/navalny

Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр, которому запрещён въезд в Россию, намерен повторно подать запрос на визит в страну. По его словам, это необходимо для подготовки доклада по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передаёт РИА Новости.

В прошлый раз политик заявлял о намерении посетить Россию в январе, однако председатель Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что обращений от Мэра по вопросу о визите в страну не поступало.

Я повторно подам заявку на посещение России для моего доклада по задержанию Навального, — написал Мэр в Twitter.

Несколькими днями ранее ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить оппозиционера из тюрьмы и предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Мэр был специальным докладчиком ПАСЕ по ситуации с Навальным.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу «Ив Роше». Там он объявил голодовку, требуя допустить гражданского врача. Адвокаты оппозиционера уверяли, что состояние его здоровья значительно ухудшилось.

20 апреля Навального отправили в гражданскую больницу Владимира, где было проведено необходимое исследование. Учитывая это обстоятельство, врачи оппозиционера обратились к заключённому с просьбой прекратить голодовку. 23 числа тот принял соответствующее решение, уточнив, что его уже дважды обследовал консилиум гражданских врачей.

30 апреля российский МИД обнародовал имена восьми граждан Евросоюза, которым запрещён въезд в Россию. В список попали, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова. В чёрном списке оказался и Мэр.

Такая мера была принята в ответ на введённые Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести россиян, указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.