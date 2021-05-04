Депутат ПАСЕ намерен добиться допуска в Россию для доклада о Навальном

Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр, которому запрещён въезд в Россию, намерен повторно подать запрос на визит в страну. По его словам, это необходимо для подготовки доклада по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передаёт РИА Новости.
В прошлый раз политик
Я повторно подам заявку на посещение России для моего доклада по задержанию Навального, — написал Мэр в Twitter.
Несколькими днями ранее ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить оппозиционера из тюрьмы и предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Мэр был специальным докладчиком ПАСЕ по ситуации с Навальным.
Навальный с середины марта находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу «Ив Роше». Там он объявил голодовку, требуя допустить гражданского врача. Адвокаты оппозиционера уверяли, что состояние его здоровья значительно ухудшилось.
20 апреля Навального отправили в гражданскую больницу Владимира, где было проведено необходимое исследование. Учитывая это обстоятельство, врачи оппозиционера обратились к заключённому с просьбой прекратить голодовку. 23 числа тот принял соответствующее решение, уточнив, что его уже дважды обследовал консилиум гражданских врачей.
30 апреля российский МИД обнародовал имена восьми граждан Евросоюза, которым запрещён въезд в Россию. В список попали, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова. В чёрном списке оказался и Мэр.
Такая мера была принята в ответ на введённые Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести россиян, указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.