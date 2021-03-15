Депутат отреагировал на условие признания Крыма Западом

https://static.news.ru/photo/b9ead43a-862e-11eb-8f90-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Для жителей Крыма и Севастополя признание этих территорий Западом не является самым важным вопросом. Данное заявление в разговоре с журналистами сделал депутат Государственной думы Дмитрий Белик. Таким образом он отреагировал на высказывание своего коллеги из немецкого парламента Вальдемара Гердта.

Ранее депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» заявил, что никакой аннексии Крыма не было. Гердт отметил, что для признания полуострова российским в западных странах должны смениться политические элиты.

Белик, в свою очередь, сказал, что россиян больше волнует развитие своей страны и комфортная жизнь на её территории. Данный вопрос для граждан РФ более приоритетен, чем смена западных политических элит.

Парламентарий усомнился в том, что возможно кардинальное изменение отношений между сторонами. По его словам, Запад уже тысячу лет враждебно относится к России. А элит за это время сменилось много.

Наращивание сотрудничества — может быть, дружба — вряд ли, — цитирует Белика РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Крым имел полное право вернуться в состав РФ, никакой аннексии полуострова не было. Об этом заявил руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», политик и бизнесмен Хендрик Вебер.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума, на котором 96,77% жителей республики высказались за присоединение к России. Украина и большинство стран Запада результаты референдума не признали.