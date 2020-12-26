Депутат от Крыма ответил на слова Зеленского о мобилизации

https://static.news.ru/photo/40af026a-4779-11eb-a9b1-fa163e074e61_660.jpg Руслан Бальбек Фото: Руслан Бальбек/vk.com

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о возможной мобилизации граждан в случае войны с Россией, не набрал очков себе в копилку, а скорее вызвал возмущение среди населения. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

25 декабря украинский лидер заявил, что в случае «нападения» России со стороны Крыма ситуация для его страны станет крайне тяжёлой. По его словам, если такое произойдёт, на Украине «все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины». При этом он подчеркнул, что не хочет даже представлять подобное развитие событий.

По словам политика, украинский народ, вероятно, испытал шок от высказываний Зеленского.

Неужели украинский президент — единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать. Так что, думаю, этим заявлением Зеленский себе очков среди граждан не добавил, а вот возмущение из-за своей агрессивной риторики получил, — цитирует парламентария РИА Новости.

Бальбек добавил, что этими словами политик хотел пропиариться, представив себя в виде человека, который бросит клич — и по всей стране автоматы раздадут. Хотя, сказал депутат, украинцам сейчас нужны социальные льготы, а не оружие.

Как ранее передавал NEWS.ru, генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае полномасштабной войны с Россией будут мобилизованы все украинцы.