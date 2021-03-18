Депутата от КПРФ накажут за участие в форуме НКО-иноагента

https://static.news.ru/photo/dbeb2564-8736-11ea-965f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выговор за участие в форуме проекта «Объединённые демократы» в Москве получит депутат думы Владивостока от КПРФ Надежда Телелюева. Об этом сообщил первый секретарь приморского отделения компартии, глава фракции краевого парламента Анатолий Долгачёв.

13 марта около 200 человек были доставлены в отделение полиции после попытки мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе «Измайлово». Как сообщили в московском главке МВД, общественники пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.

Координатор проекта «Объединённые демократы» Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что на форум в столицу приехали муниципальные депутаты из российских регионов. Они намеревались обсудить стратегию на ближайшие выборы и обменяться опытом.

Как заявил Анатолий Долгачёв, Телелюева признала свою вину в участии в мероприятии.

Сказала, что не имела понятия, кто является организатором данного форума. И комиссия рекомендовала бюро крайкома принять решение о выговоре, учитывая, что она осознала, что совершила ошибку, — отметил коммунист.

По словам Долгачёва, заседание бюро пройдёт в течение недели.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на задержания на столичном форуме депутатов. По его словам, Кремль не занимается оценкой причин задержания участников форума. Об этом писал NEWS.ru.