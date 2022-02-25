Депутат от Бурятии объяснил, почему не голосовал за независимость ЛНР и ДНР

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов заявил, что не голосовал в поддержку признания независимости Луганской и Донецкой народных республик, так как был на больничном из-за заражения коронавирусом. В беседе с «МК в Бурятии» политик пояснил, что из-за этого не попал в санкционный список Евросоюза.

Всего было два голосования — 15 и 22 февраля. 15 февраля Дума голосовала за обращение к президенту России о признании независимости ДНР и ЛНР. Я был на больничном в связи с ковидом и не смог проголосовать. Конечно, в случае моего нахождения на рабочем месте я бы поддержал обращение, — заверил Дамдинцурунов.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.