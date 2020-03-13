https://static.news.ru/photo/36302d16-651e-11ea-9ca6-fa163e074e61_660.jpg Севастополь, Крым Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Создание реестра иностранцев, посещавших Крым без разрешения властей Украины, представляет собой «глупость, коэффициент которой зашкаливает». Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он уверен, что Киеву не удастся повлиять на интерес иностранце к Крыму и посещение ими полуострова. Депутат подчеркнул, что методы запугивания не дадут эффекта, на который рассчитывают украинские власти, сообщает РИА Новости.

О создании реестра некоторое время назад заявили в так называемой прокуратуре автономной республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины. Попавшие в список лица будут привлекаться к ответственности в случае въезда на Украину.