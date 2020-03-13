Создание реестра иностранцев, посещавших Крым без разрешения властей Украины, представляет собой «глупость, коэффициент которой зашкаливает». Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Он уверен, что Киеву не удастся повлиять на интерес иностранце к Крыму и посещение ими полуострова. Депутат подчеркнул, что методы запугивания не дадут эффекта, на который рассчитывают украинские власти,
О создании реестра некоторое время назад заявили в так называемой прокуратуре автономной республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины. Попавшие в список лица будут привлекаться к ответственности в случае въезда на Украину.
Ранее NEWS.ru писал, что представители украинского президента в Крыму
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