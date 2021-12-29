Депутат назвал закон о гражданстве продолжением миграционной политики
Депутат Туров: проект закона о гражданстве РФ является продолжением миграционной политики
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:00, 29 декабря 2021
Депутат Госдумы Артём ТуровФото: Нина Зотина/РИА Новости
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Внесённый президентом России Владимиром Путиным проект закона «О гражданстве РФ» является продолжением миграционной политики, сообщил депутат Госдумы Артём Туров Daily Moscow. Он объяснил, что положения закона регламентируют, кто имеет право получать гражданство РФ. Это те, кто владеют русским языком, знают историю нашей страны, основы законодательства, а также обязуются соблюдать его и Конституцию.
И в том числе в нём содержатся пункты, на основании которых могут быть в том числе лица и лишены гражданства. Это достаточно важный пункт для сохранения безопасности и суверенитета страны. И это такие вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, наркоугрозой. Конечно закон даёт возможность дополнительно ещё сокращения требований к 20 категориям лиц при приёме в гражданство. И, в общем, он становится таким важнейшим шагом в построение нашего суверенного государства, — сказал Туров.
Ранее бывший первый замглавы ФМС Владимир Поставнин назвал законопроект попыткой исправить ситуацию для людей, пострадавших от распада СССР. Однако при этом он выразил обеспокоенность появлением, по его словам, «чисто политической статьи» о лишении гражданства, согласно которой «можно лишить гражданства любого — стоит лишь поднять анкету и наверняка найти там ошибки».