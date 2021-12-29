Депутат назвал закон о гражданстве продолжением миграционной политики

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Россия, США и НАТО не будут прислушиваться к мнению Евросоюза в вопросе трёхсторонних переговоров о гарантиях безопасности и непродвижении Альянса не восток, заявил «ПолитЭксперту» политолог Яков Кедми. По его мнению, ни в Вашингтоне, ни даже в Брюсселе не будут принимать во внимание слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который своими высказываниями лишь пытается привлечь к себе внимание.

Переговоры идут между НАТО, США и Россией. И тогда где он со своей бесполезной, абсолютно ненужной организацией? Он решил заявить: «Вот у меня тоже есть своё мнение!» Да плевать все...