https://static.news.ru/photo/458d9b4a-5574-11ea-8abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал учения Пентагона по имитации ответного ядерного удара по РФ «бряцанием оружием». При этом он выразил уверенность, что это может негативно сказаться на международной безопасности.

Это не первые учения, когда происходит такое бряцание оружием. Оптимизма по поводу нормализации отношений такие учения не добавляют, как и не добавляют безопасности в мире, в том числе в Европе, — цитирует «Интерфакс» Красова.

Он считает эти учения «избыточными». По их замыслу Россия якобы применила ядерные боеприпасы малой мощности. Депутат напомнил, что ядерное оружие в 1945 году применяла только одна страна — США, и после этого ни одно государство, владеющее им, не использовало боеприпасы по назначению. Россию Красов назвал «мирной страной», которая ни на кого нападать не собирается.

Как писал NEWS.ru, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает учения США на случай ядерного удара России по Европе обыкновенной пиар-акцией, с помощью которой Вашингтон планирует «доить Европу». По его словам, США преследуют одну цель — давление на членов НАТО: «Смотрите, как мы можем ответить в случае удара России по вам».

Минобороны США провело учения, в которых отрепетировало действия военных во время возможной ядерной атаки России по странам НАТО. Представитель Пентагона отметил, что Соединённые Штаты беспокоили сообщения о новом российском вооружении и разработках и в том числе поэтому было принято решение о модернизации оружия США.