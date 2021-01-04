Депутат назвал безумием слова Киева о «втором Афганистане» для РФ

https://static.news.ru/photo/4924c23c-4f39-11eb-874b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова украинского дипломата о «втором Афганистане» для Росси являются проявлением неадекватности и безумия. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович говорил, что Украина может «перейти в наступление» на Россию в случае войны. По его словам, страна могла бы стать для РФ «вторым Афганистаном, только покруче».

Шеремет подчеркнул, что подобные слова могут быть сказаны только безумцем. Как отметил парламентарий, Минздраву Украины нужны срочно госпитализировать Арестовича, у которого, по мнению депутата, в голове вместо мира и созидания одна война.

Киев развалил государство и предал свой народ. А теперь, чтобы ни за что не отвечать, местные власти пытаются обвинить во всём Москву. Нам глубоко всё равно, какие процессы происходят в соседнем государстве, только жалко терпеливый украинский народ, который смотрит на эту вакханалию, что творится во власти Украины, — цитирует Шеремета РИА Новости.

На Украине политики регулярно выступают с различными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил «устроить российскому флоту Пёрл-Харбор», захватить Крым и взорвать Крымский мост.

Президент Украины Владимир Зеленский порассуждал о возможности нападения России на Украину со стороны Крыма. Он подчеркнул, что в этом случае в стране будет объявлена всеобщая мобилизация и оружие в руки возьмут не только мужчины, но и женщины, писал NEWS.ru.