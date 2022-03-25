Депутат ЛДПР предложил признать Mash нежелательной организацией

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении телеграм-канала Mash, распространившего ложную информацию о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Он также попросил рассмотреть возможность признания канала нежелательной организацией и запретить его деятельность, пишет ТАСС.

Власов предположил , что редакция проекта Mash злонамеренно распространила заведомо ложную информацию, призвав провести проверку по данному факту и принять меры вплоть до возбуждения административных и уголовных дел.

Кроме этого, прошу рассмотреть возможность признания новостного интернет-проекта Mash нежелательной в России организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации, — добавил депутат.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что глава ЛДПР Владимир Жириновский последние сутки находился в коме и умер 25 марта в 10:45 утра. Эту информацию подтвердил член ЛДПР, сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин, позднее удаливший сообщение из своего Telegram-канала. Однако впоследствии информацию о смерти Жириновского опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

После этого заместитель руководителя думской фракции Алексей Диденко заявил, что ЛДПР не будет подавать в суд на Mash, несмотря на фейковую новость о смерти Владимира Жириновского. Он подчеркнул, что в повестке нет вопроса, касающегося судебного процесса с журналистами Mash, которые опубликовали информацию, не соответствующую действительности.