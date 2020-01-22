https://static.news.ru/photo/53a21cb4-3d1a-11ea-bf09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат, член фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн в среду, 22 января, возгласил комитет Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи. Ранее этот пост занимал Леонид Левин.

Решение по назначению Хинштейна было принято на заседании Госдумы. Прежде он занимал пост зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Перед назначением Хинштейна между представителями фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» состоялись консультации. В рамках пакетного соглашения члены фракции справороссов, в которую входил Левин, возглавляли три комитета, в том числе комитет по информационной политике, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что будущим главой комитета по делам национальностей Государственной думы станет представитель фракции «Справедливая Россия». Об этом в среду, 22 января, журналистам рассказал лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Он отметил, что действующий глава комитета Ильдар Гильмутдинов после смены станет первым зампредом.