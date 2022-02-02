Депутат Хамзаев одобрил идею лишать гражданства РФ за суррогатный алкоголь

Производители суррогатного алкоголя — «травят и убивают» россиян, поэтому депутат Госдумы Султан Хамзаев высказался в поддержку идеи лишать гражданства РФ за нелегальное производство спиртного. По его мнению, это разумная инициатива, направленная на защиту здоровья граждан, пишет «360».

Считаю разумной инициативой, направленной на защиту здоровья граждан. Я уже неоднократно выступал и буду выступать за такого рода действия к тем, кто сегодня травит и убивает наших граждан, — подчеркнул Хамзаев.

Он обратил внимание на то, что суррогатный алкоголь часто становится причиной социальных проблем: такое спиртное, по мнению политика, повышает смертность, преступность и может привести к различным бытовым конфликтам. Хамзаев подчеркнул, что инициатива вряд ли придётся по вкусу бизнесменам из алкогольной сферы.

Ранее члены Совета Федерации заявили о намерении внести поправки ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ». Они предполагают отзыв российского гражданства у ранее принятых в него и депортацию на родину за незаконное производство и торговлю алкоголем.