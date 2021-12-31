Депутат Госдумы Затулин: Запад не будет воевать с Россией из-за Украины
Софья Купервасер
Софья Купервасер
14:00, 31 декабря 2021
Депутат Государственной думы РФ Константин ЗатулинФото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что Запад не готов воевать с Россией из-за Украины. И, несмотря на публичные заявления некоторых глав западных стран, возникшая ситуация заставила их задуматься. Так депутат Госдумы РФ прокомментировал вторые за последний месяц переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, на которых обсуждались предложенные Москвой гарантии безопасности.
Запад не готов сегодня — совершенно очевидно — за Украину воевать с Россией. То, что возникло это напряжение, заставило некоторых людей на Западе, что бы они не говорили публично, задуматься, — сказал Затулин.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков перечислил основные моменты, затронутые президентами Путиным и Байденом во время телефонных переговоров 30 декабря 2021 года. Он сообщил, что глава российского государства назвал ошибкой угрозу «масштабными санкциями» против РФ, так как это может привести к полному разрыву отношений между странами, и подробно изложил основные принципы в переданных США и НАТО документах по гарантиям безопасности.