Депутат Госдумы Затулин: Запад не будет воевать с Россией из-за Украины

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Официальное признание «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в качестве нового правительства Афганистана будет зависеть от того, как оно будет выполнять свои обещания, в том числе в вопросах противодействия терроризму, заявил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что Россия не собирается принимать решение о признании правительства талибов в отрыве от мирового сообщества.

Лавров подчеркнул, что в настоящее время вопрос официального признания талибских властей является преждевременным. Положительное решение зависит от того, как будут развиваться события в Афганистане, а точнее — когда талибы реализуют...